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Ракурс
Брати Англін і Френк Моріс, які втекли з Алькатраса. Фото: Вікіпедія

Втеча з Алькатраса: штучний інтелект ідентифікував тюремних втікачів на фото, зробленому через 13 років (ФОТО)

20 січ 2020, 17:09
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Штучний інтелект знайшов фото братів Англін, які здійснили знамениту втечу з американської в’язниці Алькатрас у 1962 році. Фото було зроблено в Бразилії через 13 років після втечі.

Програма візуального розпізнавання осіб ірландської компанії Identv опрацювала величезний об'єм даних і розпізнала Джона та Кларенса Англін на фото, зробленому в Бразилії через 13 років після втечі. Штучний інтелект вважає, що на фото зображені втікачі з точністю 99,7%, пише The Irish Business Post.

На фото зображені двоє чоловіків із довгим волоссям у сонцезахисних окулярах. Один із них блондин, інший — брюнет.

Фото, на якому нібито зображені брати-втікачі. Фото: The Irish Business Post

Директор компанії-розробника штучного інтелекту Марк Х’ю сподівається, що в майбутньому програму можна буде використовувати для пошуку людей. Наразі, розказує він, цей алгоритм, який був використаний для пошуку братів Англін, нагадує технологію порівняння відбитків пальців.

Як відомо, втеча з в’язниці Алькатрас сталася 11 червня 1962 року. Окрім братів Джона і Кларенса Англін, тоді втік іще один злочинець — Френк Моріс. Сама в’язниця розташовувалася на віддаленому острові і функціонувала з 1934 по 1963 роки. Вона вважалася однією з найзахищеніших в’язниць Сполучених Штатів Америки.

Доля всіх втікачів залишається невідомою. Жодного з них досі не впіймали, а кримінальну справу не закрили. Її закриють лише тоді, коли всім трьом виповниться по 100 років.

Як писав «Ракурс», раніше текст, написаний штучним інтелектом, вперше в історії захистили авторським правом.


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