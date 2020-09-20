Королівська родина. Фото: Marie Claire

https://racurs.ua/ua/n144059-korolivska-rodyna-zbidnila-na-700-mln-dolariv-u-chomu-prychyna.html

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Королівська родина збідніла через коронавірус, який поширився у Великій Британії. Власність британської корони після карантину впала в ціні на 716 млн дол.

Втрати поніс також королівський портфель — його вартість впала до 17, 4 млрд дол. Про це у своєму щорічному звіті повідомила незалежна комерційна організація Crown Estate.

Повідомляється, що орендарі нерухомості, яка належить королівській родині, виявилися у непростому положенні через жорсткі карантинні обмеження у Великій Британії. Так, бізнес багатьох з них опинився на грані банкрутства через самоізоляцію жителів та зниження купівельної спроможності, що призвело до закриття магазинів.

Але не дивлячись на такі втрати, королівська родина змогла також трохи наростити свої прибутки. Так, дохід британської корони він склав 447 млн дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Принцу Гаррі і Меган Маркл довелося розлучитися із 2,4 млн фунтів стерлінгів. Саме таку суму подружжя повернуло у британську казну. Ці гроші були витрачені на ремонт резиденції Фрогмор-котедж із Суверенного гранту, кошти якого британський уряд виділяє на утримання королівської сім’ї.