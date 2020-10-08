Що станеться з коронавірусним фондом у наступному році, розповів Разумков

Дмитро Разумков. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144860-scho-stanetsya-z-koronavirusnym-fondom-u-nastupnomu-roci-rozpoviv-razumkov.html

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Боротьба з коронавірусом в Україні наступного року не буде додатково фінансуватися. Законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік не передбачає окремого фонду для боротьби з епідемією.

Замість фонду до держбюджету внесені окремі статті на вакцинування та підтримку шкіл. Усі інші кошти були спрямовані у Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Про це розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у програмі «Сніданок з 1+1».

За його словами, на вакцинування держава планує витратити 2,6 млрд грн, ще один мільярд піде на підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом. Загалом МОЗ отримає з держбюджету 158,7 млрд грн на наступний рік.

Разумков вважає, такий підхід є більш розумним, ніж створення окремого фонду. Він розповів, що під час створення COVID-фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування відповідного напрямку не було передбачене бюджетом.

Спікер додав, що парламент наразі опрацьовує пропозиції від нардепів до проекту Держбюджету на 2021 рік, зокрема й у частині видатків на галузь охорони здоров’я України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що із 66 млрд грн з коронавірусного фонду, навіть із витратами на «Велике будівництво», було використано лише 23 млрд грн. З них на дороги пішли менш як 10 млрд.

Міністр фінансів заявив, що найголовніша проблема з витратами фонду — ефективність використання коштів та вміння відомств правильно розпоряджатися бюджетними видатками. Тому перерозподіл коштів був правильним рішенням для ефективного використання фонду.

Наголосимо, що станом на 11 вересня 2020 року з фонду боротьби з коронавірусом витратили 22,9 млрд грн — це 35% від загальної суми.