Скільки коштів витратили з коронавірусного фонду, розповів Мінфін

Коронавірусний фонд. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n144060-skilky-koshtiv-vytratyly-z-koronavirusnogo-fondu-rozpoviv-minfin.html

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Сергій Марченко, міністр фінансів, заявив, що із 66 млрд грн з коронавірусного фонду, навіть із витратами на «Велике будівництво», було використано лише 23 млрд грн.

З них на дороги пішли менш як 10 млрд. Про це він розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Міністр фінансів заявив, що найголовніша проблема з витратами фонду — ефективність використання коштів та вміння відомств правильно розпоряджатися бюджетними видатками.

Він пояснив, що «у грудні дороги вже ніхто не побудував би». Тому перерозподіл коштів був правильним рішенням для ефективного використання фонду.

Наголосимо, що станом на 11 вересня 2020 року з фонду боротьби з коронавірусом витратили 22,9 млрд грн — це 35% від загальної суми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гроші з фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 були спрямовані до фонду програми «Велике будівництво», метою якої є розбудова інфраструктури.

Через це Міністерство освіти і науки не отримало жодних видатків із фонду боротьби з коронавірусом, попри заявку на виділення понад 2 млрд грн. У МОН заявили, що фонд порожній.