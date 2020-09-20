Сколько денег потратили из коронавирусного фонда, рассказал Минфин

Коронавирусный фонд. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n144060-skolko-deneg-potratili-iz-koronavirusnogo-fonda-rasskazal-minfin.html

Ракурс

Сергей Марченко, министр финансов, заявил, что из 66 млрд грн коронавирусного фонда, несмотря на затраты по программе «Большое строительство», было использовано всего 23 млрд грн.

Из них на дороги ушло меньше 10 млрд. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

Министр финансов заявил, что главная проблема с расходами фонда — эффективность использования средств и возможность ведомств правильно распоряжаться бюджетными средствами.

Он объяснил, что «в декабре дороги уже никто бы не построил». Поэтому перераспределение средств было правильным решением для эффективного использования фонда.

Отметим, что по состоянию на 11 сентября 2020 года из фонда борьбы с коронавирусом потратили 22,8 млрд грн — это 35% от общей суммы.

Напомним, ранее мы сообщали, что деньги из фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 были направлены в фонд программы «Большое строительство», целью которой является развитие инфраструктуры.

Вскоре Министерство образования и науки заявило, что не получило никаких расходов из фонда борьбы с коронавирусом, несмотря на заявку на выделение более 2 млрд грн. В МОН заявили, что фонд пуст.