Шевченко и Дешам прокомментировали разгром Украины от Франции 1:7

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Ракурс

Футбол также страдает от коронавируса. В сложную ситуацию попала национальная сборная Украины, которая потеряла немало игроков накануне спарринга с французами.

После товарищеского матча Франция — Украина, в котором хозяева поля победили команду Андрея Шевченко 7:1, главный тренер хозяев Дидье Дешам пообщался с представителями СМИ.

Наставник французской сборной считает, что не стоит слишком превозносить разгромную победу его команды, но и «унижать ее также нельзя».

Это был очень удачный вечер для моей команды. Нужно отдать должное нашим футболистам. У них было много шансов забить, и они забивали мячи. Да, у моего друга Андрея Шевченко были проблемы с составом из-за травм и коронавируса, но это не уменьшает нашего достижения. Все в сборной Франции выполнили работу с правильным настроем, — цитирует Дешама официальный сайт УАФ.

Андрей Шевченко после матча сетовал на огромное количество футболистов, на которых он не мог рассчитать в спарринге против Франции — из-за травм и положительных тестов на COVID-19.

У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем довызвать на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то из нее выходить. Мы вызвали футболистов молодежной сборной. Нас ждут два ответственных матча с Германией и Испанией. Игроки «Шахтера» будут проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды, — рассказал Шевченко.

Он поблагодарил своих игроков, которые «отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно». Шевченко считает, что сравнивать Украину с Францией в сложившейся ситуации невозможно, но «некоторые отрезки были неплохими».

Напомним, что из-за коронавируса сборная потеряла за неделю трех вратарей и в заявке на игру в Париже находился даже один из тренеров сине-желтых — 45-летний Александр Шовковский.

В субботу, 10 октября, Украина сыграет матч Лиги наций против Германии в Киеве, а 13 октября — против сборной Испании.