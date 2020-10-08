Шевченко і Дешам прокоментували розгром України від Франції 1:7, фото — УАФ

https://racurs.ua/ua/n144859-shevchenko-i-desham-prokomentuvaly-rozgrom-ukrayiny-vid-franciyi-1-7.html

Ракурс

Футбол також потерпає від коронавірусу. У складну ситуацію потрапила національна збірна України, яка втратила чимало гравців перед спарингом з французами.

Після товариського матчу Франція — Україна, в якому господарі поля здолали команду Андрія Шевченка 7:1, головний тренер господарів Дідьє Дешам поспілкувався з представниками ЗМІ.

Наставник французької збірної вважає, що не варто дуже звеличувати розгромну перемогу його команди, але й «принижувати її також не можна».

Це був дуже вдалий вечір для моєї команди. Потрібно віддати належне нашим футболістам. У них було багато шансів забити, й вони забивали м’ячі. Так, у мого друга Андрія Шевченка були проблеми зі складом через травми й коронавірус, але це не зменшує нашого досягнення. Усі у збірній Франції виконали роботу з правильним настроєм, — цитує Дешама офіційний сайт УАФ.

Андрій Шевченко після матчу нарікав величезну кількість футболістів, на яких він не міг розрахувати у спарингу проти Франції — через травми та позитивні тести на COVID-19.

У нас зараз дуже багато проблемних позицій, і ми не розуміємо, кого зможемо довикликати на найближчі поєдинки. Наразі ситуація дуже важка, але потрібно якось із неї виходити. Ми викликали футболістів молодіжної збірної. На нас чекають два відповідальні матчі із Німеччиною та Іспанією. Гравці «Шахтаря» будуть проходити тести, після цього стане зрозуміло, кого ми зможемо викликати із цієї команди, — розповів Шевченко.

Він подякував своїм гравцям, які «поставилися до матчу настільки серйозно, наскільки це було можливо». Шевченко вважає, що порівнювати Україну з Францією у ситуації, що склалася, неможливо, але «деякі відрізки були непоганими».

Нагадаємо, що через коронавірус збірна втратила за тиждень трьох воротарів і в заявці на гру у Парижі перебував навіть один з тренерів синьо-жовтих — 45-річний Олександр Шовковський.

У суботу, 10 жовтня, Україна зіграє матч Ліги націй проти Німеччини в Києві, а 13 жовтня — проти збірної Іспанії.