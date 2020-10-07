Олександр Шовковський, фото: Alex Glyvynskyy

https://racurs.ua/ua/n144818-45-richnyy-shovkovskyy-povertaietsya-do-skladu-zbirnoyi-mayje-vsi-vorotari-zahvorily.html

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Олександра Шовковського, 45-річного асистента головного тренера збірної України, а в минулому — багаторічного захисника воріт української команди, включили до заявки на товариську гру з Францією.

Причиною такого рішення стало те, що у збірної залишився лише один здоровий воротар. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Водночас Шовковського, який кар'єру футбольного гравця завершив ще у 2016 році, у тренерському штабі збірної не розглядають як обов’язкового учасника матчу, котрий має відбутися сьогодні, 7 жовтня, ввечері на стадіоні «Стад-де-Франс» у пригороді Парижа.

На поле Шовковський вийде, тільки в таких випадках:

в разі позитивних результатів ПЛР-тесту воротаря команди Георгія Бущана (відповідні аналізи гравці збірної здали сьогодні вранці);

у випадку травмування Бущана під час матчу.

Зазначається, що результати ПЛР-тестів гравців збірної очікуються близько 16.00.

Сьогоднішній матч збірних України та Франції стане ювілейною 10-ю зустріччю обох команд. Вперше обидві команди зустрілися на футбольному полі у березні 1999 року.