Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександр Шовковський, фото: Alex Glyvynskyy

45-річний Шовковський повертається до складу збірної — майже всі воротарі захворіли

7 жов 2020, 14:35
999

Олександра Шовковського, 45-річного асистента головного тренера збірної України, а в минулому — багаторічного захисника воріт української команди, включили до заявки на товариську гру з Францією.

Причиною такого рішення стало те, що у збірної залишився лише один здоровий воротар. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Водночас Шовковського, який кар'єру футбольного гравця завершив ще у 2016 році, у тренерському штабі збірної не розглядають як обов’язкового учасника матчу, котрий має відбутися сьогодні, 7 жовтня, ввечері на стадіоні «Стад-де-Франс» у пригороді Парижа.

На поле Шовковський вийде, тільки в таких випадках:


  • в разі позитивних результатів ПЛР-тесту воротаря команди Георгія Бущана (відповідні аналізи гравці збірної здали сьогодні вранці);
  • у випадку травмування Бущана під час матчу.

Зазначається, що результати ПЛР-тестів гравців збірної очікуються близько 16.00.

Сьогоднішній матч збірних України та Франції стане ювілейною 10-ю зустріччю обох команд. Вперше обидві команди зустрілися на футбольному полі у березні 1999 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів