Тембр голосу допоможе виявити зраду. Фото: memepedia.ru

https://racurs.ua/ua/n144817-tembr-golosu-vplyvaie-na-zradu-partnera-vcheni.html

Ракурс

Чоловічий бас частіше приваблює жінок і є ознакою підвищеного рівня тестостерону.

Але чоловіки з низьким тембром голосу більш схильні до зрад. Такого висновку дійшли вчені з Південно-Західного університету Китаю, що опублікували статтю в журналі Personality and Individual Differences.

У науковому дослідженні взяли участь 88 чоловіків та 128 жінок, які також пройшли опитування на тему ставлення до зрад. Вік випробовуваних був від 18 до 24 років і всі вони на момент запису голосу були здорові і не курили.

Виявилося, що низький тембр голосу у чоловіка приваблює жінок і ця чоловіча риса пов’язана з більш високим рівнем тестостерону. Але також з’ясувалося, що чоловіки з більш високим рівнем тестостерону не відчувають докорів сумління з приводу невірності, менше піклуються про відносини зі своїм партнером і в підсумку частіше зраджують.

Автори дослідження вважають, що тестостерон «є ключовим фактором вірності». Вони підкреслили, що люди з нижчим рівнем тестостерону можуть краще розуміти емоції інших і сильніше емоційно залучаються до відносин.

Нагадаємо, голлівудський актор Джонні Депп заявив, що його екс-дружина Ембер Херд почала зраджувати йому з Ілоном Маском лише через місяць після їхнього весілля.