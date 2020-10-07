Тембр голоса поможет выявить предательство. Фото: memepedia.ru

https://racurs.ua/n144817-tembr-golosa-vliyaet-na-izmenu-partnera-uchenye.html

Ракурс

Мужской бас чаще привлекает женщин и является признаком повышенного уровня тестостерона.

Но мужчины с низким тембром голоса более склонны к изменам. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного университета Китая, опубликовавшие статью в журнале Personality and Individual Differences.

В научном исследовании приняли участие 88 мужчин и 128 женщин, которые также прошли опрос на тему отношения к изменам. Возраст испытуемых был от 18 до 24 лет и все они на момент записи голоса были здоровы и не курили.

Оказалось, что низкий тембр голоса у мужчины привлекает женщин и эта мужская черта связана с более высоким уровнем тестостерона. Но также выяснилось, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона не испытывают угрызений совести по поводу неверности, меньше заботятся об отношениях со своим партнером и в итоге чаще изменяют.

Авторы исследования считают, что тестостерон «является ключевым фактором верности». Они подчеркнули, что люди с более низким уровнем тестостерона могут лучше понимать эмоции других и более эмоционально вовлечены в отношения.

Напомним, голливудский актер Джонни Депп заявил, что его экс-супруга Эмбер Херд начала изменять ему с Илоном Маском лишь через месяц после их свадьбы.