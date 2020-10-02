Явку на местных выборах спрогнозировали в КИУ — местные выборы 2020

https://racurs.ua/n144602-yavku-na-mestnyh-vyborah-sprognozirovali-v-kiu.html

Ракурс

Явку на местных выборах 2020 года спрогнозировали в Комитете избирателей Украины. По мнению аналитика Дениса Рыбачка, участие граждан в волеизъявлении на очередных местных выборах 25 октября будет невысоким.

Есть определенный негативный опыт в Украине: когда в марте пандемия только начиналась, на промежуточных выборах народного депутата от 179-го округа Харьковщины проголосовали лишь около 24% избирателей, — отметил Рыбачок во время круглого стола «Местные выборы 2020 и COVID-19», пишет «Укринформ».

Эксперт не исключает, что фактор пандемии коронавируса также имел влияние на эту ситуацию.

Не стоит ожидать все-таки высокой явки… В целом у нас на местных выборах, как правило, явка невысокая, — напомнил представитель КИУ.



В то же время он убежден, что государство должно приложить усилия, чтобы убедить граждан в безопасности участия в выборах во время вспышки COVID-19.

Напомним, очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Избирательный процесс в стране стартовал 5 сентября, а в течение 15−24 сентября проходила официальная регистрация кандидатов в ТИК.