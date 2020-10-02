Явку на місцевих виборах спрогнозували в КВУ

Явку на місцевих виборах спрогнозували у КВУ

https://racurs.ua/ua/n144602-yavku-na-miscevyh-vyborah-sprognozuvaly-v-kvu.html

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Явку на місцевих виборах 2020 року спрогнозували у Комітеті виборців України. На думку аналітика Дениса Рибачка, участь громадян у волевиявленні на чергових місцевих виборах 25 жовтня буде невисокою.

Є певний негативний досвід в Україні: коли в березні пандемія лише розпочиналася, на проміжних виборах народного депутата від 179-го округу Харківщини проголосували лише близько 24% виборців, — зазначив Рибачок під час круглого столу «Місцеві вибори 2020 і COVID-19», пише «Укрінформ».

Експерт не виключає, що фактор пандемії коронавірусу також мав вплив на цю ситуацію.

Не варто очікувати все-таки високої явки… Загалом у нас на місцевих виборах, як правило, явка невисока, — нагадав представник КВУ.



Водночас він переконаний, що держава має докласти зусилля, щоб переконати громадян у безпечності участі у виборах під час спалаху COVID-19.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Виборчий процес в країні стартував 5 вересня, а впродовж 15−24 вересня відбувалася офіційна реєстрація кандидатів у ТВК.