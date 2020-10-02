Зеленський та Тищенко. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n144601-zelenskyy-osobysto-kryshuie-stolychnogo-zabudovnyka-komarnyckogo-zapys-rozmovy.html

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Гео Лерос, народний депутат, оприлюднив записи розмов, які можуть вказувати на те, що президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак покривають корупційні дії «смотрящого за Києвом» Дениса Комарницького.

На записах нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко та колишній співголова фракції «Блоку Леоніда Черновецького» Денис Комарницький обговорюють, як президент Зеленський повпливав на припинення однієї з антикорупційних справ. Про це йдеться у відеоблозі Лероса на YouTube.





За словами Лероса, Комарницький по гучному зв’язку з Тищенком обговорює успішне «загашення» справи про корупцію під час будівництва Воскресенського мосту, та наголошує, що у цьому йому допоміг Зеленський та Єрмак.

Лерос заявив, що Комарницький пов’язаний зі Степаном Черновецьким — сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького та власником IG бізнес-центру. Він додав, що у Міністерстві внутрішніх справ за Комарницького «порішав» Зеленський, а у Службі безпеки України (СБУ) працює поплічник Комарницького, який має свій відсоток від усіх бюджетних платежів.

Гео Лерос також стверджує, що Комарницький увів своїх людей у списки партії «Слуга народу» на місцеві вибори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає «смотрящим» у Києві, готують на нього напад за вказівкою глави Офісу президента Андрія Єрмака. Він додав, що у нього є аудіодокази таких планів.