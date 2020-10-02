Зеленський вийшов на пробіжку у Чернівцях — новини Буковини

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Володимир Зеленський, який 2 жовтня перебуває з робочою поїздкою у Чернівецькій області, влаштував ранкову пробіжку вулицями міста. Під час тренування глава держави зробив кілька селфі з місцевим мешканцем.

Відомо, що президент вийшов пробігтися центральною частиною Чернівців. Його супроводжували кілька охоронців, пише УНН.

Також 1 жовтня Зеленський «засвітився» біля готелю на Центральній площі Чернівців. Згодом президент разом з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, головою Чернівецької ОДА Сергієм Осачуком та керівником обласного осередку партію «Слуга народу» прогулялися вечірніми вулицями міста. Вони зупинилися біля вуличного музиканта, якому Зеленський поаплодував і кинув гроші.

Сьогодні вранці главу держави зустрічали менш привітно. Так, коли Зеленський вийшов з готелю і прямував до авто, до нього підійшла жінка зі скаргами на проблеми з житлом. Згодом з натовпу почали лунати вигуки «Брехуни, душогуби!».

Нагадаємо, на місцевих виборах 25 жовтня президентська партія «Слуга народу» може програти у більшості великих міст. Опитування в областях вказують, що «слуги» навряд чи отримають власних мерів у регіонах. Також фракції «Слуга народу» у місцевих радах не матимуть більшість мандатів.