Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Коронавірус у Києві набирає обертів, як і в усій Україні. За минулу добу у столиці зафіксували 447 нових випадків COVID-19. Загалом у Києві вже 23 тис. 602 хворих на коронавірус.

За добу захворіли 28 дітей та стільки ж медиків. Про це під час онлайн-брифінгу 2 жовтня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За добу захворіли:

251 жінка віком від 19 до 82 років;

168 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;

10 дівчаток від 1 до 17 років;

18 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільшу кількість нових хворих виявили у:

Дніпровському районі — 93;

Деснянському — 70;

Подільському районі — 61 випадок.

До лікарень госпіталізували 45 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції.

За добу хвороба забрала життя 10 киян. За весь період пандемії коронавірус вбив 401 людину. Водночас одужали за минулу добу 312 осіб. Загалом COVID-19 подолали 7 тис. 253 мешканця Києва.

Кличко традиційно закликав мешканців міста носити маски, користуватись антисептиками та дотримуватись дистанції.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус — інфікування підтвердили у понад 4 тис. 600 осіб. Це найвищий показник за весь період пандемії. Рекорд оновлюється третій день поспіль.