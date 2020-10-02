Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n144599-pochti-500-kievlyan-podkosil-koronavirus-za-sutki-karta.html

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Коронавирус в Киеве набирает обороты, как и по всей Украине. За минувшие сутки в столице зафиксировали 447 новых случаев COVID-19. Всего в Киеве уже 23 тыс. 602 больных коронавирусом.

За сутки заболели 28 детей и столько же медиков. Об этом во время онлайн-брифинга 2 октября рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели:

251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;

168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

10 девочек от 1 до 17 лет;

18 мальчиков от 1 до 17 лет.

Наибольшее количество новых больных обнаружили в:

Днепровском районе — 93;

Деснянском — 70;

Подольском районе — 61 случай.

В больницы были госпитализированы 45 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции.

За сутки болезнь унесла жизни 10 киевлян. За весь период пандемии коронавирус убил 401 человека. В то же время выздоровели за минувшие сутки 312 человек. В целом COVID-19 смогли побороть 7 тыс. 253 жителя Киева.

Кличко традиционно призвал жителей города носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом — инфицирование подтвердили у более чем 4 тыс. 600 человек. Это самый высокий показатель за весь период пандемии. Рекорд обновляется третий день подряд.