Неочікуваний поворот у справі Мн-17 відстрочив слухання у Гаазі

Мн-17. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n144598-neochikuvanyy-povorot-u-spravi-mn-17-vidstrochyv-sluhannya-u-gaazi.html

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Справа про катастрофу МН-17, малайзійського «Боїнга», що був збитий бойовиками, перенесли через візит адвокатів одного з підозрюваних до Росії. Повідомляється, що для розгляду справи необхідно обробити інформацію, яку отримав захист одного з підозрюваних в транспортуванні ЗРК «Бук» Олега Пулатова.

Очікується, що захист Пулатова надасть частину своїх запитів на розслідування. Про це повідомив глава української Спільної слідчої групи Гюндуз Мамедов в інтерв’ю для ZN.ua.

Мамедов розповів, що захист бойовика зможе подати свої запити на розслідування вже у листопаді, але повинен буде пояснити, чому ці запити не могли бути подані раніше. Він зауважив, що консультація адвокатів з Пулатовим вважається найважливішою подією у розгляді справи, оскільки всі сторони можуть ознайомитися з версією подій одного з обвинувачених.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа MH-17 про збитий малайзійський «Боїнг» у небі над окупованих Донбасом у 2014 році розглядається в суді Гааги. Ключовими фігурантами цієї справи є троє росіян і один громадянин України.