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Ракурс
Мн 17. Фото: ZIK

Важный поворот в деле Мн-17 отсрочил слушание в Гааге

2 окт 2020, 12:29
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Дело о крушении МН-17, малайзийского «Боинга», который был сбит боевиками, перенесли из-за визита адвокатов одного из подозреваемых в Россию. Сообщается, что для рассмотрения дела необходимо обработать информацию, которую получила защита одного из подозреваемых в транспортировке ЗРК «Бук» Олега Пулатова.

Ожидается, что защита Пулатова предоставит часть своих запросов на расследование. Об этом сообщил глава украинской Совместной следственной группы Гюндуз Мамедов в интервью для ZN.ua.


Мамедов рассказал, что защита боевика сможет подать свои запросы на расследование в ноябре, но должна будет объяснить, почему эти запросы не могли быть поданы ранее. Он подчеркнул, что консультация адвокатов с Пулатовым считается наиболее важнім событием в рассмотрении дела, поскольку все стороны могут ознакомиться с версией событий одного из обвиняемых.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело MH-17 о сбитом малайзийском «Боинге» в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году рассматривается в суде Гааги. Ключевыми фигурантами данного дела являются трое россиян и один гражданин Украины.

Источник: Ракурс


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