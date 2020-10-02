Зеленский вышел на пробежку в Черновцах — новости Буковины

https://racurs.ua/n144600-zelenskiy-ustroil-probejku-v-chernovcah-foto-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, который 2 октября находится с рабочей поездкой в Черновицкой области, устроил утреннюю пробежку по улицам города. Во время тренировки глава государства сделал несколько селфи с местным жителем.

Известно, что президент вышел пробежаться по центральной части Черновцов. Его сопровождали несколько охранников, пишет УНН.

Также 1 октября Зеленский «засветился» у отеля на центральной площади Черновцов. Впоследствии президент вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком, председателем Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком и руководителем областной организации партии «Слуга народа» прогулялись по вечерним улицам города. Они остановились возле уличного музыканта, которому Зеленский поаплодировал и бросил деньги.

Сегодня утром главу государства встречали менее приветливо. Так, когда Зеленский вышел из отеля и направился к авто, к нему подошла женщина с жалобами на проблемы с жильем. Впоследствии из толпы стали раздаваться возгласы «Лжецы, душегубы!».

Напомним, на местных выборах 25 октября президентская партия «Слуга народа» может проиграть в большинстве крупных городов. Опросы в областях указывают, что «слуги» вряд ли получат собственных мэров в регионах. Также фракции «Слуга народа» в местных советах, согласно опросам, останутся без большинство мандатов.