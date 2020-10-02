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Ракурс
Зеленский вышел на пробежку в Черновцах — новости Буковины

Зеленский устроил пробежку в Черновцах (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2020, 12:53
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Владимир Зеленский, который 2 октября находится с рабочей поездкой в Черновицкой области, устроил утреннюю пробежку по улицам города. Во время тренировки глава государства сделал несколько селфи с местным жителем.

Известно, что президент вышел пробежаться по центральной части Черновцов. Его сопровождали несколько охранников, пишет УНН.

Зеленський влаштував пробіжку у Чернівцях

Зеленський влаштував пробіжку у Чернівцях

Также 1 октября Зеленский «засветился» у отеля на центральной площади Черновцов. Впоследствии президент вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком, председателем Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком и руководителем областной организации партии «Слуга народа» прогулялись по вечерним улицам города. Они остановились возле уличного музыканта, которому Зеленский поаплодировал и бросил деньги.

Сегодня утром главу государства встречали менее приветливо. Так, когда Зеленский вышел из отеля и направился к авто, к нему подошла женщина с жалобами на проблемы с жильем. Впоследствии из толпы стали раздаваться возгласы «Лжецы, душегубы!».


Напомним, на местных выборах 25 октября президентская партия «Слуга народа» может проиграть в большинстве крупных городов. Опросы в областях указывают, что «слуги» вряд ли получат собственных мэров в регионах. Также фракции «Слуга народа» в местных советах, согласно опросам, останутся без большинство мандатов.

Источник: Ракурс


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