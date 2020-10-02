Тищенко и Зеленский. Фото: ZIK

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Гео Лерос, народный депутат, обнародовал записи разговоров, которые могут указывать на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия «смотрящего за Киевом» Дениса Комарницкого.

На записях нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко и бывший сопредседатель фракции «Блока Леонида Черновецкого» Денис Комарницкий обсуждают, как президент Зеленский повлиял на закрытие одного из антикоррупционных дел. Об этом говорится в видеоблоге Лероса на YouTube.





По словам Лероса, Комарницкий по громкой связи с Тищенко обсуждает успешное «погашение» дела о коррупции при строительстве Воскресенского моста, и отмечает, что в этом ему помог Зеленский и Ермак.

Лерос заявил, что Комарницкий связан со Степаном Черновецким — сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра. Он добавил, что в Министерстве внутренних дел за Комарницкого «порешал» Зеленский, а в Службе безопасности Украины (СБУ) работает подельник Комарницкого, который имеет свой процент от всех бюджетных платежей.

Гео Лерос также утверждает, что Комарницкий ввел своих людей в списки партии «Слуга народа» на местных выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает «смотрящим» в Киеве, готовят на него нападение по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака. Он добавил, что у него есть аудиодоказательства таких планов.