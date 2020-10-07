Партия «За будущее» подкупала черниговчан лампочками — КИУ — местные выборы

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Ракурс

Политсила «За будущее», которую связывают с группой влияния олигарха Игоря Коломойского, в Чернигове подкупала местных жителей электролампочками.

О факте подкупа избирателей накануне местных выборов 25 октября сообщил Комитет избирателей Украины в Фейсбук.

Электролампочки раздают от кандидата в депутаты Черниговского горсовета от партии «За будущее» Валерии Маковой. По данным активистов, к одному из жителей микрорайона пришли кандидат вместе со своим помощником. Они предлагали получить бесплатно электролампочки. На упаковке лампочек размещен логотип партии «За будущее», а также имя и фото кандидата.

Акции с электролампочками проводятся в Чернигове с начала сентября. Их инициатором является бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков.

В КИУ заявили, что такая деятельность имеет признаки подкупа избирателей, за что предусмотрена уголовная ответственность. По словам главы организации Алексея Кошеля, технология «лампочка в обмен на голос» используется в Черниговской области не впервые. Такая же технология использовалась в 2016 году в округе № 206.

Также известно, что на Черниговщине устраивали бесплатные концерты и страхование детей. Например черниговский бизнесмен Виталий Григорий застраховал свыше 400 учеников школы № 32 от COVID-19 и несчастных случаев. Страховая сумма — 10 тыс. грн. При этом на документах, которые раздали в школе родителям, размещен логотип партии «Родной дом».