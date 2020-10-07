Ирина Венедиктова, фото: Zik

https://racurs.ua/n144815-rassledovat-projivanie-venediktovoy-v-gosdache-sud-obyazal-sap.html

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) зарегистрировать уголовное производство по факту захвата генпрокурором Ириной Венедиктовой государственной резиденции в комплексе отдыха «Пуща-Водица».

Соответствующее решение принято по факту рассмотрения жалобы руководителя проекта «Насправді» Владимира Бойко на бездействие САП. Об этом сообщает издание Naspravdi.Today.

Во второй половине сентября СМИ сообщили, что Венедиктова вместе с семьей еще летом переехала жить в расположенную под Киевом в Пуще-Водице президентскую резиденцию площадью 675,1 кв. м, где имеют право проживать только президент, премьер-министр и глава Верховной Рады.

Напомним, недавно стало известно, что генпрокурор планирует переехать на другую госдачу — ближе к месту жительства президента Владимира Зеленского.