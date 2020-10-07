Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кейт Миддлтон посетила Университет Дерби. Фото: Associated Press

Стильным нарядом поразила Кейт Миддлтон на встрече со студентками (ФОТО)

7 окт 2020, 13:47
999

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, встретилась с преподавателями и студентами Университета Дерби.

Жена принца Уильяма планировала в ходе встречи узнать, повлияла ли пандемия COVID-19 на их психологическое состояние. Также герцогиня встретилась с будущими медсестрами. На этой встрече собеседников герцогиня поразила своим стилем одежды. Об этом сообщает ТСН.

На встречу 38-летняя Кейт прибыла в стильном наряде — длинном пальто и голубом джемпере от Massimo Dutti. Также на ней были классические черные брюки с высокой талией, поясом и стрелками. На ногах у герцогини заметили замшевые туфли-лодочки на устойчивых каблуках. Также на ней были золотой браслет, серьги и подвеска от бренда All The Falling Stars.

С собой Кейт Миддлтон захватила зонтик, поскольку в Лондоне была дождливая погода.

Кейт Миддлтон посетила Университет Дерби. Фото: Associated Press

Кейт Миддлтон посетила Университет Дерби. Фото: Associated Press


Кейт Миддлтон посетила Университет Дерби. Фото: Associated Press

Напомним, недавно Кейт Миддлтон стала президентом Ассоциации скаутов Великобритании. В Лондоне она встретилась со скаутами и оделась несколько необычно — она выбрала практичный стиль кэжуал.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров