Кейт Міддлтон відвідала університет Дербі. Фото: Associated Press

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, зустрілася з викладачами та студентами Університету Дербі.

Дружина принца Вільяма планувала у ході зустрічі дізнатися, чи вплинула пандемія COVID-19 на їхній психологічний стан. Також герцогиня зустрілася з майбутніми медсестрами. На цій зустрічі герцогиня вразила співрозмовників своїм стилем одягу. Про це повідомляє ТСН.

На зустріч 38-річна Кейт прибула у стильному вбранні — довгому пальті та блакитному джемпері від Massimo Dutti. Також на ній були класичні чорні штани з високою талією, поясом та стрілками. На ногах у герцогині помітили замшеві туфлі-човники на стійких підборах. Також на ній були золотий браслет, сережки і підвіска від бренду All The Falling Stars.

З собою Кейт Міддлтон мала парасольку, оскільки в Лондоні була дощова погода.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон стала президентом Асоціації скаутів Великої Британії. У Лондоні вона зустрілася зі скаутами та одяглася дещо незвично — вона обрала практичний стиль кежуал.