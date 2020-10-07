Трамп зібрався на нові дебати попри коронавірус. Фото: РТ

https://racurs.ua/ua/n144812-tramp-zibravsya-na-novi-debaty-popry-koronavirus.html

Ракурс

Вибори президента США відбудуться менше ніж через місяць. Другий раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США запланований на наступну п’ятницю, 15 жовтня.

Дональд Трамп, президент США, який кілька днів перебував на лікуванні в одному з кращих медичних центрів США через захворювання на коронавірус, планує взяти участь у дебатах з кандидатом від демократів Джо Байденом. Про це заявив директор з комунікації кампанії Трампа Тім Мурті, пише видання The Hill.

Тім Мурті переконаний, що Трамп буде здоровий до п’ятниці і буде на дебатах.

Водночас, як інформує Reuters, Байден заявив, що якщо Трамп все ще буде інфікований COVID-19, то дебати не повинні проводитися.

Я не зовсім розумію, про що зараз говорить президент Трамп. Я не знаю, який його статус. Я з нетерпінням чекаю можливості дебатувати з ним, але я просто сподіваюся, що всі протоколи будуть дотримані…, — сказав Байден.



Нагадаємо, наприкінці вересня Дональд Трамп і Джо Байден провели перший раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США. Дебати відбулися в атмосфері гострих суперечок, а більшість глядачів, згідно з опитуваннями, відчували роздратування.

Раніше ми повідомляли, що стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусною хворобою COVID-19, може бути гірший, ніж повідомляють у Білому домі. Лікар американського лідера Шон Конлі розповів, що хворий Трамп перебуває у «гарному стані». Водночас ознайомлене зі станом здоров’я президента джерело заявило, що насправді ситуація протилежна.