Світовий банк оцінив наслідки COVID-19 для України та переглянув прогнози щодо економіки

Економіка страждає від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144813-svitovyy-bank-ocinyv-naslidky-covid-19-dlya-ukrayiny-ta-pereglyanuv-prognozy-schodo-ekonomiky.html

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Світовий банк вважає, що наслідки економічної кризи, спричиненої епідемією коронавірусу, Україна переносить легше, ніж попередні, та краще, ніж низка сусідів.

Про це йдеться у доповіді Світового банку «COVID-19 і людський капітал», повідомляє «BBC Україна».

В банку вважають, що українська економіка увійшла в цю кризу більш сильною та підготовленою завдяки «зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років».

Попри це банк переглянув у бік погіршення прогнози щодо падіння української економіки в 2020 році. Тепер цей показник становить 5,5%, що на 2% більше, ніж прогнозував Світовий банк у квітні цього року. Це також більше, ніж загалом у регіоні Європи і Центральної Азії, де Світовий банк очікує падіння у 4,4%.

Крім того, Світовий банк прогнозує значно менше, ніж раніше, зростання української економіки — на 1,5% у 2021 році (раніше банк прогнозував ріст у 3%).

Нагадаємо, попередній прогноз Світового банку базувався на припущенні про згасання епідемії COVID-19 у другій половині 2020 року.