Нобелівську премію з хімії дали за створення методу редагування геномів, фото — Твіттер Нобелівської премії

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Лауреатів Нобелівської премії з хімії-2020 оголосили в Стокгольмі. Ними стали Дженніфер Дудна і Еммануель Шарпеньтьє за ​​створення методу редагування геномів.

Коли Шарпентьє та Дудна досліджували імунну систему бактерії Streptococcus, вони виявили молекулярний інструмент, який можна використовувати для точних надрізів у генетичному матеріалі, що дозволяє легко змінити геном.

Дудна — 56-річний американський професор Університету Берклі. Шарпентьє — 52-річна француженка, яка працює у Берліні.

Торік Нобелівську премію з хімії присудили американському фізику Джону Гуденафу, британському хіміку Стенлі Уіттенгему та японському хіміку Акірі Йосіно за створення літій-іонних батарей, котрі сьогодні широко використовуються у портативній техніці.

Нагадаємо, що під час нобелівського тижня вже оголосили лауреатів премії в галузі медицини та фізики.

8 жовтня стане відомо ім’я нобелівського лауреата з літератури, 9 жовтня в Осло назвуть володарів премії миру, а 12 жовтня оголосять, хто отримав премію з економіки.