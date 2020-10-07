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Нобелівську премію з хімії дали за створення методу редагування геномів, фото — Твіттер Нобелівської премії
Нобелівську премію з хімії дали за створення методу редагування геномів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144811-nobelivsku-premiu-z-himiyi-daly-za-stvorennya-metodu-redaguvannya-genomiv-foto.htmlРакурс
Лауреатів Нобелівської премії з хімії-2020 оголосили в Стокгольмі. Ними стали Дженніфер Дудна і Еммануель Шарпеньтьє за створення методу редагування геномів.
Коли Шарпентьє та Дудна досліджували імунну систему бактерії Streptococcus, вони виявили молекулярний інструмент, який можна використовувати для точних надрізів у генетичному матеріалі, що дозволяє легко змінити геном.
Дудна — 56-річний американський професор Університету Берклі. Шарпентьє — 52-річна француженка, яка працює у Берліні.
Торік Нобелівську премію з хімії присудили американському фізику Джону Гуденафу, британському хіміку Стенлі Уіттенгему та японському хіміку Акірі Йосіно за створення літій-іонних батарей, котрі сьогодні широко використовуються у портативній техніці.
Нагадаємо, що під час нобелівського тижня вже оголосили лауреатів премії в галузі медицини та фізики.
8 жовтня стане відомо ім’я нобелівського лауреата з літератури, 9 жовтня в Осло назвуть володарів премії миру, а 12 жовтня оголосять, хто отримав премію з економіки.
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