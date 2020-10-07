Вартість лікування одного COVID-пацієнта назвало МОЗ

https://racurs.ua/ua/n144810-vartist-likuvannya-odnogo-covid-paciienta-nazvalo-moz.html

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Вартість лікування одного пацієнта, ураженого коронавірусною інфекцією, назвав міністр охорони здоров’я Максим Степанов 7 жовтня.

Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума — від 45 тис. грн, — заявив очільник МОЗ під час ранкового брифінгу у середу.

За його словами, вартість лікарських засобів врахована в тарифі.

Лікарські засоби враховані в тарифі — це те, що ми переводимо безпосередньо лікарям, — додав Степанов.

Він також перелічив позиції, які включено до лікарського тарифу:

300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні хворих на COVID-19;

лікарські засоби і медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19.



Нагадаємо, українські медики незабаром введуть нову методику тестування, яка вже працює у світі. Запровадять швидкі тести на антиген до коронавірусної хвороби COVID-19.