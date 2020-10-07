Родичі психічно хворих закликають до всеукраїнської акції протесту

https://racurs.ua/ua/n144809-rodychi-psyhichno-hvoryh-zaklykaut-do-vseukrayinskoyi-akciyi-protestu.html

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Члени громадської організації «Психабіліті», яка створена з родичів психічно хворих, працівників та пацієнтів психіатричних лікарень м. Києва, має намір розпочати 10 жовтня довготривалу всеукраїнську акцію протесту, залучивши до неї споріднені громадські організації та громадськість. Учасники акції вимагатимуть від влади звернути увагу на проблеми медичної та соціальної допомоги психічно хворим людям та їхнім родинам. Про це йдеться у зверненні ГО до керівництва Міжнародної федерації психічного здоров’я.

«Нас дуже багато, сотні тисяч. Ми не можемо чекати на диво», — йдеться у тексті звернення. Члени громадської організації «Психабіліті» мають намір звертатися з письмовими вимогами до президента України, народних депутатів, прем'єр-міністра, профільних міністрів та представників регіональної влади.

Організація також має намір спрямувати це звернення «у посольства, які регулярно підтримували вищезазначену медичну реформу і яка призвела до руйнування і без того застарілої психіатричної системи в Україні».