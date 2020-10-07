Родственники психически больных призывают к всеукраинской акции протеста

https://racurs.ua/n144809-rodstvenniki-psihicheski-bolnyh-prizyvaut-k-vseukrainskoy-akcii-protesta.html

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Члены общественной организации «Психабилити», созданной из родственников психически больных, работников и пациентов психиатрических больниц г. Киева, намерена начать 10 октября долговременную всеукраинскую акцию протеста, привлекая к ней родственные общественные организации и общественность. Участники акции будут требовать от власти обратить внимание на проблемы медицинской и социальной помощи психически больным людям и их семьям. Об этом говорится в обращении ОО к руководству Международной федерации психического здоровья.

«Нас очень много, сотни тысяч. Мы не можем ждать чуда», — говорится в тексте обращения. Члены общественной организации «Психабилити» намерены обращаться с письменными требованиями к президенту Украины, народным депутатам, премьер-министру, профильным министрам и представителям региональной власти.

Организация также намерена направить это обращение «в посольства, которые регулярно поддерживали вышеупомянутую медицинскую реформу и которая привела к разрушению и без того устаревшей психиатрической системы в Украине».