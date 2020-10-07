ВСК по «вагнеровцам» во второй раз рекомендовал создать комитет Рады

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Верховной Раде рекомендовали создать Временную следственную комиссию по делу «вагнеровцев». Так 7 октября решил Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Его члены рекомендовали вынести на голосование проект постановления о создании ВСК. Об этом сообщил член комитета Михаил Забродский.

Он рассказал, что заключение комитета былj «почти единогласным и безапелляционным»: направить вопрос создания ВСК на рассмотрение Рады.

Напомним, что соответствующее постановление в Раду внесла фракция «Голос» в сентябре.

Впрочем, нардеп Алексей Гончаренко заявил в эфире телеканала «Прямой», что создать ВСК по «вагнеровцам» можно будет только в ноябре, ведь парламент сейчас находится на карантине.

Ближайшее возможное заседание состоится только 20 октября. Главным пунктом повестки дня будет принятие бюджета. Гончаренко заявил, что «ЕС» будет настаивать на том, чтобы вопрос создания ВСК по «вагнеровцам» был поставлен на рассмотрение 20 октября.

29 сентября Верховная Рада так и не приняла решение о создании ВСК по срыву спецоперации украинских спецслужб против «вагнеровцев» — боевиков частной армии президента России Путина. При обсуждении соответствующей петиции большинство нардепов из фракции Зеленского «Слуга народа» покинули сессионный зал.

Нардепы от «Голоса» и «ЕС» заявили, что «слуги» намеренно блокируют создание ВСК. Фракции «Батькивщина» и «За будущее» поддержали создание ВСК.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления.

Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили 5 августа вместо Бурбы заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ.

23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцах» прямо перед их задержанием в Беларуси. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.