ТСК по «вагнерівцям» рекомендував створити комітет Ради, фото — 5 канал

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Верховній Раді рекомендували створити Тимчасову слідчу комісію у справі «вагнерівців». Так 7 жовтня вирішив Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Його члени рекомендували винести на голосування проект постанови про створення ТСК. Про це повідомив член комітету Михайло Забродський.

Він розповів, що висновок комітету був «майже одноголосним та безапеляційним»: направити питання створення ТСК на розгляд Ради.

Нагадаємо, що відповідну постанову у Раду внесла фракція «Голос» у вересні.

Утім, нардеп Олексій Гончаренко заявив в ефірі телеканалу «Прямий», що створити ТСК щодо «вагнерівців» можна буде тільки в листопаді, адже парламент наразі перебуває на карантині.

Найближче ймовірне засідання відбудеться тільки 20 жовтня. Головним пунктом порядку денного буде ухвалення бюджету.

Гончаренко заявив, що «ЄС» наполягатиме на тому, аби питання створення ТСК по «вагнерівцях» було поставлено на розгляд.

29 вересня Верховна Рада так і не ухвалила рішення про створення ТСК щодо зриву спецоперації українських спецслужб проти «вагнерівців» — бойовиків приватної армії президента Росії Путіна. Під час обговорення відповідної петиції більшість нардепів з фракції Зеленського «Слуга народу» покинули сесійну залу.

Нардепи від «Голосу» та «ЄС» заявили, що «слуги» навмисно блокують створення ТСК. Фракції «Батьківщина» та «За майбутнє" підтримали створення ТСК.

Наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини.

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якого призначили 5 серпня замість Бурби заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ.

23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.