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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «РБК-Україна»

Понад 300 киян подолали коронавірус за добу — стільки ж захворіло (КАРТА)

7 жов 2020, 12:46
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 6 жовтня, у столиці зафіксували ще 383 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед цього переліку — 15 медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.

Водночас одужали за добу 349 хворих. За 6 жовтня коронавірус забрав життя ще шістьох людей.

Серед нових випадків захворювання:

  • 212 жінок віком від 18 до 94 років;
  • 14 дівчаток віком від трьох місяців до 16 років;
  • 144 чоловіки віком від 19 до 87 рокiв;
  • 13 хлопчиків віком від двох до 17 років.

Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в таких районах Києва:

  • Деснянському — 71 випадок;
  • Оболонському — 50 випадків;
  • Шевченківському — 49 випадків.

72 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції. Загалом у медзакладах Києва станом на сьогодні лікуються 1 тис. 587 хворих, з них 23 — діти. 322 пацієнта перебувають у важкому стані, 31 особу підключено до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

За весь час епідемії коронавірусу у Києві:


  • виявлено 25 тис. 474 хворих;
  • померли 442 хворих;
  • одужали 8 тис. 894 пацієнти.

Коронавірус у Києві, карта: КМДА

Нагадаємо, коронавірус встановив черговий сумний рекорд в Україні.

Джерело: Ракурс


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