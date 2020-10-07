Зеленський — Після мого приходу антикорупційні органи стали незалежними

https://racurs.ua/ua/n144806-zelenskyy-pislya-mogo-pryhodu-antykorupciyni-organy-staly-spravdi-nezalejnymy.html

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Володимир Зеленський пов’язав незалежність антикорупційних органів в Україні зі своїм президентством. Водночас глава держави визнав наявність української «пандемії» — корупції. Цій темі була присвячена значна увага на саміті Україна-ЄС у Брюсселі 6 жовтня.

Багато говорили про ще одну проблему, фактично нашу українську «пандемію» — корупцію… Саме після мого приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною та справді незалежною, — розповів Зеленський у своїй статті, оприлюдненій на «Європейській правді» за підсумками саміту.

Він нагадав, що Національне антикорупційне бюро почали створювати ще у 2014 році, однак лише торік глава держави своїм указом доручив Міністерству закордонних справ дозволити НАБУ самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами під час розслідування корупційних злочинів.

Був ухвалений закон про повну оперативну незалежність НАБУ (право на прослуховування). Ці два ключових для НАБУ рішення блокувалися впродовж п’яти років до приходу моєї команди, — зауважив Зеленський.

Окрім цього, своїм здобутком президент назвав повернення до Кримінального кодексу статті про відповідальність за незаконне збагачення, а також запуск роботи Вищого антикорупційного суду.

Ми робимо все, щоб антикорупційні органи діяли незалежно, і разом з усім суспільством очікуємо від них чітких результатів у вигляді вироків для корупціонерів, — резюмував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський також назвав рішення Конституційного суду щодо неконституційності окремих положень закону про Національне антикорупційне бюро «сірим фактом в українському законодавстві».