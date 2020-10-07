Коли ЄС “відкриє небо” для України, розповів Зеленський

https://racurs.ua/ua/n144804-koly-ies-vidkryie-nebo-dlya-ukrayiny-rozpoviv-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський розповів, коли Європейський Союз погодиться «відкрити небо» для України, оскільки на саміті 6 жовтня Київ та Брюссель так і не підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Партнерство щодо інтеграції українських ринків у ЄС, спільний авіаційний простір, промисловий «безвіз» ми також обговорили в Брюсселі. Це все — питання часу, і по кожному з них є прогрес. Укладення угоди про спільний авіапростір може відбутися вже на початку 2021 року, — зазначив президент у своїй статті, присвяченій підсумкам саміту Україна-ЄС, оприлюдненій на «Європейській правді».



Очікується, що «відкрите небо» полегшить відкриття нових маршрутів лоукостерів між ЄС та Україною. Водночас глава держави похвалився підписанням шести важливих документів, зокрема трьох — щодо співпраці з Європейським інвестиційним банком на 330 млн євро, а також щодо модернізації національного поштового оператора «Укрпошти».

Нагадаємо, 6 жовтня на саміті Україна-ЄС не була підписана угода про спільний авіаційний простір («відкрите небо»). Попри неодноразові прохання Києва, погодження цієї угоди, ініційованої ще у 2013 році, знову відтермінували через причини, не пов’язані з відносинами Україна-ЄС. Ймовірно, йдеться про незавершений процес виходу Великої Британії з Євросоюзу, а також суперечку Лондона і Мадрида щодо Гібралтара, яка блокувала підписання угоди всі минулі роки.