Когда ЕС «откроет небо» для Украины, рассказал Зеленский

https://racurs.ua/n144804-kogda-es-otkroet-nebo-dlya-ukrainy-rasskazal-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский рассказал, когда Европейский Союз согласится «открыть небо» для Украины, поскольку на саммите 6 октября Киев и Брюссель так и не подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Партнерство в части интеграции украинских рынков в ЕС, совместного авиационного пространства, промышленного «безвиза» мы также обсудили в Брюсселе. Это все — вопрос времени, и по каждому есть прогресс. Заключение соглашения о совместном авиапространстве может состоятся уже в начале 2021 года, — отметил президент в своей статье, посвященной итогам саммита Украина-ЕС, обнародованной на «Европейской правде».



Ожидается, что «открытое небо» облегчит открытие новых маршрутов лоукостеров между ЕС и Украиной. В то же время глава государства похвастался подписанием шести важных документов, в том числе трех — о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком на 330 млн евро, а также о модернизации национального почтового оператора «Укрпочты».

Напомним, 6 октября на саммите Украина-ЕС не было подписано соглашение о совместном авиационном пространстве («открытое небо»). Несмотря на неоднократные просьбы Киева, согласование этого документа, инициированного еще в 2013 году, вновь отложили по причине, не связанной с отношениями Украины и ЕС. Вероятно, речь идет о незавершенном процессе выхода Великобритании из Евросоюза, а также британско-испанского спора о Гибралтаре, который блокировал подписание соглашения все прошлые годы.