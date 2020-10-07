Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус подкосил председателя правления «Ощадбанка» Андрея Пышного. Фото: 24tv.ua

Коронавирус подкосил председателя правления «Ощадбанка» Пышного

7 окт 2020, 12:15
999

Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает поражать украинцев и чиновники не являются исключением.

В частности, заразился коронавирусом и председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный. Во вторник, 6 октября, он получил положительный тест на эту болезнь. Об этом Пышный 7 октября сообщил на собственной странице в Facebook.

4 тыс. 753 — новый антирекорд. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID-19 — обнаружен, — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что был приятно поражен тем, как сработали врачи. По его словам, «Ощадбанк» будет работать в обычном режиме, на этот случай есть соответствующий протокол. Сам чиновник будет решать рабочие вопросы дистанционно.


Напомним, пятый президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность» в парламенте Петр Порошенко тоже болеет коронавирусом с 29 сентября. 7 октября стало известно, что его состояние ухудшилось.

А 5 октября стало известно, что от COVID-19 умер академик Национальной Академии педагогических наук Украины Ярослав Олейник. Профессор умер в возрасте 68 лет. За несколько дней до смерти его без сознания госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров