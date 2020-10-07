Коронавірус підкосив голову правління «Ощадбанку» Андрія Пишного. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n144803-koronavirus-pidkosyv-golovu-pravlinnya-oschadbanku-pyshnogo.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 продовжує уражати українців і чиновники не є виключенням.

Зокрема, заразився коронавірусом і голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний. У вівторок, 6 жовтня, він отримав позитивний тест на цю хворобу. Про це Пишний 7 жовтня повідомив на власній сторінці у Facebook.

4 тис. 753 — новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на COVID-19 — виявлено, — йдеться в повідомленні.

Чиновник зазначив, що був приємно вражений тим, як спрацювали лікарі. За його словами, «Ощадбанк» працюватиме в звичному режимі, на цей випадок є відповідний протокол. Сам посадовець вирішуватиме робочі питання дистанційно.

Нагадаємо, п’ятий президент України і глава фракції «Європейська солідарність» у парламенті Петро Порошенко теж хворіє на коронавірус із 29 вересня. 7 жовтня стало відомо, що його стан погіршився.

А 5 жовтня стало відомо, що від COVID-19 помер академік Національної Академії педагогічних наук України Ярослав Олійник. Професор помер у віці 68 років. За кілька днів до смерті його непритомним госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.