У Києві знову спостерігаються значні затори

https://racurs.ua/ua/n144802-masshtabni-zatory-skuvaly-kyyiv-karta.html

Ракурс

Затори у Києві сьогодні, 7 жовтня, спостерігаються на низці основних автошляхів.

Рух ускладнено на більшості мостів у бік правого берега столиці, а також у центрі міста та Кільцевій дорозі. Про це свідчать дані сервісу відслідковування заторів Google Maps.

Так, значні затори спостерігаються на Північному, Русанівському та Південному мостах.

На лівому березі Дніпра затори спостерігаються, зокрема, на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана.

На правому березі рух ускладнено на вулиці Набережній, Кільцевій дорозі (зокрема, в районі села Софійська Борщагівка), бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, а також проспектах Перемоги і Степана Бандери.

Нагадаємо, у липні цього року народний депутат Олександр Дубінський створив затор на Південному мосту у Києві під час зйомок ролику політсили «Слуга народу», до складу якої він входить.