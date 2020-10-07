Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве снова наблюдаются значительные пробки

Масштабные пробки сковали Киев (КАРТА)

7 окт 2020, 11:59
999

Пробки в Киеве сегодня, 7 октября, наблюдаются на многих дорогах.

Движение затруднено на большинстве мостов в сторону правого берега столицы, а также в центре города и Кольцевой дороге. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания пробок Google Maps.

Так, значительные пробки наблюдаются на Северном, Русановском и Южном мостах.

На левом берегу Днепра пробки наблюдаются, в частности, на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, проспекте Соборности, проспекте Бажана.

На правом берегу движение затруднено на улице Набережной, Кольцевой дороге (в частности, в районе села Софиевская Борщаговка), бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, а также проспектах Победы и Степана Бандеры.


Пробки в Киеве

Напомним, в июле этого года народный депутат Александр Дубинский создал пробку на Южном мосту в Киеве во время съемок ролика политсилы «Слуга народа», в состав которой он входит.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров