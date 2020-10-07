В Киеве снова наблюдаются значительные пробки

https://racurs.ua/n144802-masshtabnye-probki-skovali-kiev-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве сегодня, 7 октября, наблюдаются на многих дорогах.

Движение затруднено на большинстве мостов в сторону правого берега столицы, а также в центре города и Кольцевой дороге. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания пробок Google Maps.

Так, значительные пробки наблюдаются на Северном, Русановском и Южном мостах.

На левом берегу Днепра пробки наблюдаются, в частности, на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, проспекте Соборности, проспекте Бажана.

На правом берегу движение затруднено на улице Набережной, Кольцевой дороге (в частности, в районе села Софиевская Борщаговка), бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, а также проспектах Победы и Степана Бандеры.

Напомним, в июле этого года народный депутат Александр Дубинский создал пробку на Южном мосту в Киеве во время съемок ролика политсилы «Слуга народа», в состав которой он входит.