Киевские схемы и разборки Тищенко с критиками — Лерос опубликовал новые записи

https://racurs.ua/n144801-kievskie-shemy-i-razborki-tischenko-s-kritikami-leros-opublikoval-novye-zapisi-video.html

Ракурс

Пленки нардепа Гео Лероса с якобы переговорами Николая Тищенко и Дениса Комарницкого появились в сети.

Нардеп и бизнесмен обсуждают возможное нападение на Лероса, обыски у Комарницкого в производстве о хищениях на строительстве Подольско-Воскресенского моста, а также способы уменьшить информационное давление на участников вероятных нечестных бизнес-схем в столице.

Лерос в видео сообщил, что это вторая часть записей, которые вела Служба безопасности Украины в рамках расследования коррупционных преступлений. Они сделаны в бане, куда убежал Комарницкий после обысков у него в июле.

На аудиозаписях Комарницкий и Тищенко обсуждают критику нардепа со стороны его коллег — Александра Дубинского и Лероса.

Один из собеседников (вероятно, Комарницкий) предлагает «открутить ухо» Леросу, организовать инсценировку взяточничества, «пристегнуть наручниками и пробежать десятку», «облить зеленкой или г… ном». Голос за кадром предлагает снимать эти действия на камеру и говорит, что за них предусмотрено наказание в 17 тыс. грн, которое он готов заплатить.

Голоса, похожие на голоса Комарницкого и Тищенко, говорят, что необходимо рассказать в СМИ о конфликте мэра Киева Виталия Кличко с группировкой «Столара, Вавриша, Богдана, братьев Горовых», а также вспомнить в информационных материалах «группы Лероса и Дубинского» и партнера Александра Ткаченко по каналу «1+1» Александра Третьякова.

Якобы Комарницкий также интересуется, «нельзя ли зарядить аккуратно» журналиста Дениса Бигуса. Он также предлагает дать интервью по поводу обысков у него, в котором рассказать о якобы попытке подбросить ему оружие и наркотики.

В начале октября Лерос опубликовал первую часть ранее обещанных записей. На них также записаны якобы разговоры Комарницкого с заместителем председателя фракции «Слуга народа» Тищенко.

Во время выступления в парламенте нардеп Лерос заявил, что на него готовят нападение Тищенко и Комарницкий.