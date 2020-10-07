Київські схеми та розбірки Тищенка із критиками — Лерос опублікував нові записи

https://racurs.ua/ua/n144801-kyyivski-shemy-ta-rozbirky-tyschenka-iz-krytykamy-leros-opublikuvav-novi-zapysy.html

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Плівки нардепа Гео Лероса про нібито переговори Миколи Тищенка і Дениса Комарницького з’явилися в мережі.

Нардеп і бізнесмен обговорюють можливий напад на Лероса, обшуки в Комарницького у провадженні про розкрадання на будівництві Подільсько-Воскресенського моста, а також можливість зменшити інформаційний тиск на учасників ймовірних нечесних оборудок в столиці.

Лерос у відео повідомив, що це друга частина записів, які вела Служба безпеки України у рамках розслідування корупційних злочинів. Вони зроблені у лазні, куди втік Комарницький після обшуків у нього в липні.

На аудіозаписах Комарницький та Тищенко обговорюють критику нардепа з боку його колег — Олександра Дубінського та Лероса.

Один зі співрозмовників (ймовірно, Комарницький) пропонує «відкрутити вухо» Леросу, організувати інсценізацію хабарництва, «пристебнути наручниками і пробігти десятку», «облити зеленкою чи лайном». Голос за кадром пропонує знімати ці дії на камеру і каже, що за них передбачено покарання у 17 тис. грн, які він готовий заплатити.

Голоси, схожі на голоси Комарницького і Тищенка, кажуть, що необхідно висвітлити конфлікт мера Києва Віталія Кличка та угруповання «Столара, Вавриша, Богдана, братів Горових», а також згадати в інформаційних матеріалах «групи Лероса і Дубінського» і партнера Олександра Ткаченка по каналу «1+1» Олександра Третьякова.

Нібито Комарницький також цікавиться, чи «не можна зарядити акуратно» журналіста Дениса Бігуса. Він також пропонує дати інтерв’ю щодо обшуків в нього, у якому розповісти про нібито спробу підкинути йому зброю і наркотики.

На початку жовтня Лерос опублікував першу частину раніше обіцяних записів. На них також записані нібито розмови Комарницького із заступником голови фракції «Слуга народу» Тищенком.

Під час виступу у парламенті нардеп Лерос заявив, що на нього готують напад Тищенко та Комарницький.