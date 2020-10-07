Зеленский — После моего прихода антикоррупционные органы стали независимыми

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Владимир Зеленский связал независимость антикоррупционных органов в Украине со своим президентством. В то же время глава государства признал наличие украинской «пандемии» — коррупции. Этой теме была посвящено существенное внимание на саммите Украина-ЕС в Брюсселе 6 октября.

Многие говорили об еще одной проблеме, фактически нашей украинской «пандемии» — коррупции… Именно после моего прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой, — рассказал Зеленский в своей статье, опубликованной на «Европейской правде» по итогам саммита.

Он напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро начали создавать еще в 2014 году, однако лишь в прошлом году глава государства своим указом поручил Министерству иностранных дел позволить НАБУ самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в рамках расследования коррупционных преступлений.

Был принят закон о полной оперативной независимости НАБУ (право на прослушивание). Эти два ключевых для НАБУ решения блокировались в течение пяти лет до прихода моей команды, — отметил Зеленский.

Кроме этого, своим достижением президент назвал возвращение в Уголовный кодекс статьи об ответственности за незаконное обогащение, а также запуск работы Высшего антикоррупционного суда.

Мы делаем все, чтобы антикоррупционные органы действовали независимо, и вместе со всем обществом ожидаем от них четких результатов в виде приговоров для коррупционеров, — резюмировал глава государства.

Напомним, Зеленский также назвал решение Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о Национальном антикоррупционном бюро «серым фактом в украинском законодательстве».