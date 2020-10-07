Более 300 киевлян одолели коронавирус за сутки — столько же заболели (КАРТА)https://racurs.ua/n144805-bolee-300-kievlyan-odoleli-koronavirus-za-sutki-stolko-je-zaboleli-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.
За прошедшие сутки, 6 октября, в столице зафиксировали еще 383 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди этого перечня — 15 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга.
В то же время выздоровели за сутки 349 больных. 6 октября коронавирус унес жизни еще шести человек.
Среди новых случаев заболевания:
- 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;
- 14 девочек в возрасте от трех месяцев до 16 лет;
- 144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;
- 13 мальчиков в возрасте от двух до 17 лет.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в таких районах Киева:
- Деснянском — 71 случай;
- Оболонском — 50 случаев;
- Шевченковском — 49 случаев.
72 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции. Всего в медучреждениях Киева на сегодня лечатся 1 тыс. 587 больных, из них 23 — дети. 322 пациента находятся в тяжелом состоянии, 31 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- обнаружили 25 тыс. 474 больных;
- умерли 442 больных;
- выздоровели 8 тыс. 894 пациента.
Напомним, коронавирус установил очередной печальный рекорд в Украине.