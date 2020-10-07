В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «РБК-Украина»

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 6 октября, в столице зафиксировали еще 383 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди этого перечня — 15 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга.

В то же время выздоровели за сутки 349 больных. 6 октября коронавирус унес жизни еще шести человек.

Среди новых случаев заболевания:

212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

14 девочек в возрасте от трех месяцев до 16 лет;

144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;

13 мальчиков в возрасте от двух до 17 лет.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в таких районах Киева:

Деснянском — 71 случай;

Оболонском — 50 случаев;

Шевченковском — 49 случаев.

72 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции. Всего в медучреждениях Киева на сегодня лечатся 1 тыс. 587 больных, из них 23 — дети. 322 пациента находятся в тяжелом состоянии, 31 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

обнаружили 25 тыс. 474 больных;

умерли 442 больных;

выздоровели 8 тыс. 894 пациента.

Напомним, коронавирус установил очередной печальный рекорд в Украине.