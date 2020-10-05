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Ракурс
У Верховній Раді спостерігається спалах коронавірусу, фото: Brd24.com

У Верховній Раді назвали кількість хворих на COVID-19 депутатів

5 жов 2020, 17:22
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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися.

Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 впродовж останніх двох днів спостерігається у Верховній Раді. Загалом у парламенті, станом на 1 жовтня, виявлено вже 20 випадків цього захворювання, повідомляє агентство УНН з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит.

Серед хворих:

  • 16 народних депутатів;
  • чотири працівники апарату Верховної Ради.

Зазначається, що в парламенті систематично здійснюється дезінфекцію приміщень, незалежно від графіка проведення пленарних засідань. Також у Раді проводять кварцування приміщень та обробляють поверхні столів, крісел, плінтусів і паркетів.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила журналістам, що у фракції коронавірус виявлено у восьми депутатів. Ще частина народних обранців перебуває на самоізоляції через контакт з хворими в родині чи на роботі.

За її словами, невдовзі кількість хворих нардепів у фракції може зменшитися, оскільки ті, хто хворів два тижні тому, наразі здають контрольні тести.


Кравчук наголошує, що в найближчі два тижні парламент не втратить працездатності, оскільки, згідно з графіком, відбуватиметься робота в комітетах, засідання яких можна проводити в режимі відеоконференцій.

Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили у лідера партії «Слуга народу».


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