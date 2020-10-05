В Верховной Раде назвали количество больных COVID-19 депутатов

В Верховной Раде назвали количество больных COVID-19 депутатовhttps://racurs.ua/n144719-v-verhovnoy-rade-nazvali-kolichestvo-bolnyh-covid-19-deputatov.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться.
Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в течение последних двух дней наблюдается в Верховной Раде. Всего в парламенте, по состоянию на 1 октября, зафиксированы уже 20 случаев этого заболевания, сообщает агентство УНН со ссылкой на ответ аппарата Верховной Рады на запрос.
Среди больных:
- 16 народных депутатов;
- четыре работника аппарата Верховной Рады.
Отмечается, что в парламенте систематически осуществляется дезинфекция помещений, независимо от графика проведения пленарных заседаний. Также в Раде проводят кварцевание помещений и обрабатывают поверхности столов, кресел, плинтусов и паркета.
Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила журналистам, что во фракции коронавирус обнаружен у восьми депутатов. Еще часть народных избранников находятся на самоизоляции из-за контактов с больными в семье или на работе.
По ее словам, вскоре количество больных нардепов во фракции может уменьшиться, поскольку те, кто болел две недели назад, сейчас сдают контрольные тесты.
Кравчук отмечает, что в ближайшие две недели парламент не потеряет работоспособность, поскольку, согласно графику, будет происходить работа в комитетах, заседания которых можно проводить в режиме видеоконференций.
Напомним, коронавирус недавно обнаружили у лидера партии «Слуга народа».