В Верховной Раде назвали количество больных COVID-19 депутатов

В Верховной Раде наблюдается вспышка коронавируса, фото: Brd24.com

https://racurs.ua/n144719-v-verhovnoy-rade-nazvali-kolichestvo-bolnyh-covid-19-deputatov.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в течение последних двух дней наблюдается в Верховной Раде. Всего в парламенте, по состоянию на 1 октября, зафиксированы уже 20 случаев этого заболевания, сообщает агентство УНН со ссылкой на ответ аппарата Верховной Рады на запрос.

Среди больных:

16 народных депутатов;

четыре работника аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что в парламенте систематически осуществляется дезинфекция помещений, независимо от графика проведения пленарных заседаний. Также в Раде проводят кварцевание помещений и обрабатывают поверхности столов, кресел, плинтусов и паркета.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила журналистам, что во фракции коронавирус обнаружен у восьми депутатов. Еще часть народных избранников находятся на самоизоляции из-за контактов с больными в семье или на работе.

По ее словам, вскоре количество больных нардепов во фракции может уменьшиться, поскольку те, кто болел две недели назад, сейчас сдают контрольные тесты.

Кравчук отмечает, что в ближайшие две недели парламент не потеряет работоспособность, поскольку, согласно графику, будет происходить работа в комитетах, заседания которых можно проводить в режиме видеоконференций.

Напомним, коронавирус недавно обнаружили у лидера партии «Слуга народа».