Ракурсhttps://racurs.ua/
Александр Корниенко заболел коронавирусом, фото: социальные сети
Коронавирус обнаружили у лидера «Слуги народа»https://racurs.ua/n144582-koronavirus-obnarujili-u-lidera-slugi-naroda.htmlРакурс
Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает распространяться среди депутатов украинского парламента.
Заразился лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Корниенко отмечает, что сейчас его состояние стабильное, показания к госпитализации отсутствуют, он получает необходимое лечение.
По словам народного избранника, других симптомов, кроме температуры, у него не было, однако и экспресс-тест, и ПЦР-тест были отрицательными.
Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом «похоже на ковид-19», после чего я сразу самоизолировался, — отметил Корниенко.
По его словам, он в течение трех дней находился на изоляции, наблюдая ухудшение обоняния и вкуса — распространенные симптомы COVID-19.
ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает — а потом антитела есть, — отметил депутат.
Поэтому он советует украинцам в похожей ситуации руководствоваться «презумпцией коронавируса» и самоизолироваться.
Напомним, коронавирус недавно обнаружили у лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.
.