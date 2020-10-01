Александр Корниенко заболел коронавирусом, фото: социальные сети

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Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает распространяться среди депутатов украинского парламента.

Заразился лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Корниенко отмечает, что сейчас его состояние стабильное, показания к госпитализации отсутствуют, он получает необходимое лечение.

По словам народного избранника, других симптомов, кроме температуры, у него не было, однако и экспресс-тест, и ПЦР-тест были отрицательными.

Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом «похоже на ковид-19», после чего я сразу самоизолировался, — отметил Корниенко.

По его словам, он в течение трех дней находился на изоляции, наблюдая ухудшение обоняния и вкуса — распространенные симптомы COVID-19.

ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает — а потом антитела есть, — отметил депутат.



Поэтому он советует украинцам в похожей ситуации руководствоваться «презумпцией коронавируса» и самоизолироваться.

Напомним, коронавирус недавно обнаружили у лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.