Олександр Корнієнко захворів на коронавірус, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n144582-koronavirus-vyyavyly-v-lidera-slugy-narodu.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 продовжує поширюватися серед депутатів українського парламенту.

Інфікувався лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Про це політик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Корнієнко зазначає, що наразі його стан стабільний, показання до госпіталізації відсутні, він отримує необхідне лікування.

За словами народного обранця, інших симптомів, окрім температури, в нього не було, проте і експрес-тест, і ПЛР-тест були негативними.

Тим часом я звернувся до пульмонолога, бо маю обов’язок звертатись до нього в таких випадках. Мені зробили КТ із висновком «схоже на ковід-19», після чого я відразу самоізолювався, — зазначив Корнієнко.

За його словами, він впродовж трьох днів перебував на ізоляції, спостерігаючи погіршення нюху та смаку — поширені симптоми COVID-19.

ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалось тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЦР нічого не показує — а потім антитіла є, — зазначив депутат.



Тож він радить українцям у схожій ситуації керуватися «презумпцією коронавірусу» і самоізолюватися.

Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили в лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.