Стоимость лечения одного COVID-пациента назвал Минздрав

https://racurs.ua/n144810-stoimost-lecheniya-odnogo-covid-pacienta-nazval-minzdrav.html

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Стоимость лечения одного пациента, пораженного коронавирусной инфекцией, назвал министр здравоохранения Максим Степанов 7 октября.

Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, имеющего тяжелое течение болезни, то эта сумма — от 45 тыс. грн, — заявил глава Минздрава во время утреннего брифинга в среду.

По его словам, стоимость лекарственных средств учтена в тарифе.

Лекарственные средства учтены в тарифе — это то, что мы переводим непосредственно врачам, — добавил Степанов.

Он также перечислил позиции, которые включены в лекарственный тариф:

300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19;



лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19.

Напомним, украинские медики вскоре введут новую методику тестирования, которая уже работает в мире. Речь идет о быстрых тестах на антиген к коронавирусной болезни COVID-19.