Стоимость лечения одного COVID-пациента назвал Минздрав

Стоимость лечения одного COVID-пациента назвал Минздравhttps://racurs.ua/n144810-stoimost-lecheniya-odnogo-covid-pacienta-nazval-minzdrav.htmlРакурс
Стоимость лечения одного пациента, пораженного коронавирусной инфекцией, назвал министр здравоохранения Максим Степанов 7 октября.
Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, имеющего тяжелое течение болезни, то эта сумма — от 45 тыс. грн, — заявил глава Минздрава во время утреннего брифинга в среду.
По его словам, стоимость лекарственных средств учтена в тарифе.
Лекарственные средства учтены в тарифе — это то, что мы переводим непосредственно врачам, — добавил Степанов.
Он также перечислил позиции, которые включены в лекарственный тариф:
300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19;
лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19.
Напомним, украинские медики вскоре введут новую методику тестирования, которая уже работает в мире. Речь идет о быстрых тестах на антиген к коронавирусной болезни COVID-19.