Нобелевскую премию по химии дали за создание метода редактирования геномов, фото — Твиттер Нобелевской премии

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Ракурс

Лауреатов Нобелевской премии по химии 2020 года объявили в Стокгольме. Лауреатами стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтье за ​​создание метода редактирования геномов.

Когда Шарпентье и Дудна исследовали иммунную систему бактерии Streptococcus, они обнаружили молекулярный инструмент, который можно использовать для точных надрезов в генетическом материале, что позволяет легко изменить геном.

Дудна — 56-летний американский профессор Университета Беркли. Шарпентье — 52-летняя француженка, работающая в Берлине

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В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттенгему и японском химику Акира Ёсино за создание литий-ионных батарей, которые сегодня широко используются в портативной технике.

Напомним, что во время нобелевской недели уже объявили лауреатов премии в области медицины и физики. 8 октября станет известно имя нобелевского лауреата по литературе, 9 октября в Осло назовут обладателей премии мира, а 12 октября объявят, кто получил премию по экономике.